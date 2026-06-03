ВТБ намерен получить лицензии для работы с криптовалютами

Законопроект о регулировании обращения цифровых валют в России был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Документ предусматривает создание правовой базы для операций с криптовалютами и наделяет Банк России полномочиями по регулированию этого рынка. После принятия закона граждане смогут инвестировать в криптовалюты через лицензированные российские площадки, а также пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний.