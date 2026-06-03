ВТБ намерен получить лицензии для работы с криптовалютами
ВТБ планирует получить необходимые лицензии Банка России для работы с криптовалютами после вступления в силу соответствующего закона о регулировании рынка цифровых валют. Об этом сообщил член правления банка Виталий Сергейчук.
По его словам, банк участвует в обсуждении законопроекта и готовится к запуску соответствующих сервисов.
«Бизнес наш готовится к введению законопроекта, соответственно, чтобы оказывать полный спектр услуг как корпоративным, так и розничным клиентам после вступления закона в силу», – сказал Сергейчук (цитата по «Интерфаксу»).
Законопроект о регулировании обращения цифровых валют в России был принят Госдумой в первом чтении 21 апреля. Документ предусматривает создание правовой базы для операций с криптовалютами и наделяет Банк России полномочиями по регулированию этого рынка. После принятия закона граждане смогут инвестировать в криптовалюты через лицензированные российские площадки, а также пользоваться услугами брокеров и управляющих компаний.
Зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш отмечал, что регулирование криптовалюты в РФ позволит ввести ее в «цивилизованное русло». По его словам, государство будет видеть движение капитала, а права людей будут защищены.