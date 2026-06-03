ВТБ планирует запустить три детских банка к сентябрю
По ее словам, новые сервисы будут ориентированы на три возрастные группы: детей 6–8 лет, 9–12 лет и подростков 12–14 лет. Такой подход позволит учитывать потребности пользователей на разных этапах взросления.
«Если говорить о таком сегменте, как дети, мы к сентябрю хотим запустить три детских банка», – сказала Скоробогатова, отметив, что у остальных кредитных организаций есть лишь по одному детскому банку.
О планах запуска ВТБ онлайн-банка для детей и подростков сообщалось еще 1 июня. Тогда Скоробогатова рассказывала, что для подключения сервиса родителям потребуется оформить ребенку карту или платежный стикер ВТБ с привязкой к его номеру телефона. В приложении будут чат-бот с ответами на финансовые вопросы, обучающие материалы, предупреждения о мошеннических схемах и рекомендации по накоплению средств.
Аналогичные продукты уже предлагают другие крупные российские банки, включая Сбербанк, Альфа-банк и Т-банк, которые развивают отдельные приложения для юных пользователей. Совкомбанк предоставляет детские карты с упрощенным интерфейсом в основном приложении, а в МКБ и банке «Русский стандарт» управление детскими картами доступно только через аккаунт родителя.
Согласно российскому законодательству, оформить банковскую карту на ребенка можно с шести лет. С 14 лет подростки с согласия родителей вправе самостоятельно открывать банковские счета.