ВТБ планирует запустить три детских банка к сентябрю

О планах запуска ВТБ онлайн-банка для детей и подростков сообщалось еще 1 июня. Тогда Скоробогатова рассказывала, что для подключения сервиса родителям потребуется оформить ребенку карту или платежный стикер ВТБ с привязкой к его номеру телефона. В приложении будут чат-бот с ответами на финансовые вопросы, обучающие материалы, предупреждения о мошеннических схемах и рекомендации по накоплению средств.