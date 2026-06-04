ВЭБ.РФ вступил в клуб «демографических миллионеров»

«Мы поработали, и теперь внутренние требования ВЭБа выше, чем требования “Золотого стандарта” корпоративной демографии. Мы поддерживаем семьи работников. Пятница – день, когда мы приглашаем детей, мы приглашаем детей с животными, иногда приглашаем родителей наших работников», – сказал Шувалов. По его словам, без ценности семьи невозможно развитие страны и экономическая отдача на рабочем месте.