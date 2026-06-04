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ВЭБ.РФ вступил в клуб «демографических миллионеров»

Ведомости

Госкорпорация развития ВЭБ.РФ первой в России присоединилась к клубу «демографических миллионеров», сообщил председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов на сессии ПМЭФ-2026.

«Мы поработали, и теперь внутренние требования ВЭБа выше, чем требования “Золотого стандарта” корпоративной демографии. Мы поддерживаем семьи работников. Пятница – день, когда мы приглашаем детей, мы приглашаем детей с животными, иногда приглашаем родителей наших работников», – сказал Шувалов. По его словам, без ценности семьи невозможно развитие страны и экономическая отдача на рабочем месте.

Ранее ВЭБ.РФ ввел корпоративный родительский капитал для многодетных сотрудников. Семь многодетных семей уже получили по 1 млн руб. в рамках программы поддержки. При этом, как подчеркнул глава госкорпорации, в нынешних условиях нужно сокращать расходы, но на социальную поддержку они не будут урезаны.

Ранее бизнесу предложили внедрить базовый набор мер поддержки семейных работников – «золотой стандарт корпоративной поддержки демографии». Его представил полномочный представитель президента в Центральном федеральном округе Игорь Щеголев на ежегодной конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».

В стандарт вошли: выплата корпоративного семейного капитала 1 млн руб. при рождении у сотрудника третьих и последующих детей, добровольное медицинское страхование для детей многодетных сотрудников и дополнительный оплачиваемый отпуск при рождении ребенка, семейно-ориентированный рабочий график, развитие и образование детей работников, укрепление семейных ценностей, просемейную рекламу.

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