В ВТБ сообщили о восстановлении доступа к сервисам после DDoS-атаки
Сервисы ВТБ полностью доступны для клиентов после устранения последствий DDoS-атаки, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
По его словам, все системы теперь работают в штатном режиме. Специалисты банка также продолжают успешно блокировать последствия атаки.
8 июня представитель компании отмечал, что причиной временных ограничений работы «ВТБ онлайн» стала кибератака. Банк рекомендовал использовать банкоматы для проведения платежей или переводов при необходимости.
Сервис «Сбой. рф» утром фиксировал, что количество жалоб по работе банка ВТБ достигло 2828. Больше всего уведомлений было в Москве (31%) и в Санкт-Петербурге (15%).