В ВТБ объяснили сбои в работе онлайн-сервисов DDOS-атакой
В связи с DDOS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе «ВТБ онлайн». Об этом «Ведомостям» заявили представители кредитной организации.
В пресс-службе банка отметили, что работают над восстановлением доступности сервисов, чтобы клиенты могли как можно скорее вновь воспользоваться ими. В случае необходимости в ВТБ рекомендуют использовать банкоматы для проведения платежей или переводов.
По данным сервиса «Сбой. рф», количество жалоб по работе банка ВТБ за 8 июня составило 2828. Наибольшее число зафиксировано в Москве – 31%, в Санкт-Петербурге – 15%.
Днем 1 июня пользователи пожаловались на сбои в работе игровой платформы Steam. 2 июня Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса.