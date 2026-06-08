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В ВТБ объяснили сбои в работе онлайн-сервисов DDOS-атакой

Ведомости

В связи с DDOS-атакой на онлайн-сервисы банка могут наблюдаться временные ограничения в работе «ВТБ онлайн». Об этом «Ведомостям» заявили представители кредитной организации.

В пресс-службе банка отметили, что работают над восстановлением доступности сервисов, чтобы клиенты могли как можно скорее вновь воспользоваться ими. В случае необходимости в ВТБ рекомендуют использовать банкоматы для проведения платежей или переводов.

По данным сервиса «Сбой. рф», количество жалоб по работе банка ВТБ за 8 июня составило 2828. Наибольшее число зафиксировано в Москве – 31%, в Санкт-Петербурге – 15%.

Днем 1 июня пользователи пожаловались на сбои в работе игровой платформы Steam. 2 июня Роскомнадзор опроверг блокировку сервиса.

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