Банк России понизил официальный курс доллара на 9 июня на 0,19 рубля

1 июня аналитики «СберИнвестиций» улучшили прогноз по российской валюте. Они считают, что благодаря высоким экспортным доходам и росту мировых цен на сырье рубль сохранит устойчивость в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, в июне – июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а в конце III квартала – около 75 руб.