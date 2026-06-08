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Банк России понизил официальный курс доллара на 9 июня на 0,19 рубля

Ведомости

Центральный банк РФ понизил официальный курс доллара на 9 июня с 73,47 до 73,26 руб., следует из материалов регулятора.

Курс евро незначительно упал до 85,28 руб. (-0,28 руб.). Юань также был понижен до 10,78 руб., что на 0,07 руб. меньше, чем курс на период с 6 по 8 июня.

1 июня аналитики «СберИнвестиций» улучшили прогноз по российской валюте. Они считают, что благодаря высоким экспортным доходам и росту мировых цен на сырье рубль сохранит устойчивость в ближайшие месяцы. По мнению экспертов, в июне – июле курс доллара будет находиться в диапазоне 70–72 руб., а в конце III квартала – около 75 руб.

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