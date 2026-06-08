Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
OZON3 681-2,58%CNY Бирж.10,706-1,51%IMOEX2 517,64-1,69%RTSI1 082,53-1,42%RGBI118,52-0,55%RGBITR782,43-0,44%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Euroclear обжалует решение суда по иску ЦБ до конца июня

Ведомости

Бельгийский депозитарий Euroclear будет обжаловать решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 200 млрд евро до конца июня. Об этом заявил один из представителей Euroclear в суде – Максим Кульков, его слова передает «РИА Новости».

«Апелляцию на решение подадим в установленный законом срок – в течение месяца со дня опубликования полного текста судебного акта», – сказал он.

Российский суд принял решение взыскать с Euroclear эту сумму по иску Банка России. Арбитраж полностью удовлетворил иск регулятора, взыскав с депозитария 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро). 26 мая суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. Кроме того, 3 июня суд выдал ЦБ исполнительный лист по данному делу. Euroclear последовательно отказывается признавать юрисдикцию российских судов.

8 июня Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.) в пользу ЦБ.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь