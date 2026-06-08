Euroclear обжалует решение суда по иску ЦБ до конца июня
Бельгийский депозитарий Euroclear будет обжаловать решение Арбитражного суда Москвы о взыскании 200 млрд евро до конца июня. Об этом заявил один из представителей Euroclear в суде – Максим Кульков, его слова передает «РИА Новости».
«Апелляцию на решение подадим в установленный законом срок – в течение месяца со дня опубликования полного текста судебного акта», – сказал он.
Российский суд принял решение взыскать с Euroclear эту сумму по иску Банка России. Арбитраж полностью удовлетворил иск регулятора, взыскав с депозитария 18,2 трлн руб. (около 200 млрд евро). 26 мая суд удовлетворил ходатайство ЦБ о немедленном исполнении решения. Кроме того, 3 июня суд выдал ЦБ исполнительный лист по данному делу. Euroclear последовательно отказывается признавать юрисдикцию российских судов.
8 июня Девятый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение Арбитражного суда Москвы о немедленном взыскании с бельгийского депозитария Euroclear Bank порядка 200 млрд евро (18,2 трлн руб.) в пользу ЦБ.