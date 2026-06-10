ВТБ выделит 1 млрд рублей на восстановление музея-панорамы в Севастополе
ВТБ выделит на восстановление музея-панорамы «Оборона Севастополя» 1 млрд руб., сообщил глава банка Андрей Костин. Его слова «Ведомостям» передал представитель компании.
«Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд руб.», – отметил Костин.
Он также подчеркнул, что этот музей является символом мужества и стойкости русского человека.
10 июня официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме в Севастополе носил преднамеренный характер. Дипломат подчеркнула, что Киев на фоне неудач на фронте воют не только с гражданским населением, но и с памятниками истории, культуры и искусства.
Музей пострадал в результате атаки в ночь на 10 июня. Украинский беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию музея, после чего возник крупный пожар. Его тушили больше восьми десятков спасателей, возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.