ВТБ выделит 1 млрд рублей на восстановление музея-панорамы в Севастополе

«Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд руб.», – отметил Костин.