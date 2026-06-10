Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AKRN18 004+0,29%CNY Бирж.10,585+0,09%IMOEX2 520,88-0,07%RTSI1 106,2-0,16%RGBI118,62+0,2%RGBITR783,57+0,23%
Главная / Финансы /

ВТБ выделит 1 млрд рублей на восстановление музея-панорамы в Севастополе

Ведомости

ВТБ выделит на восстановление музея-панорамы «Оборона Севастополя» 1 млрд руб., сообщил глава банка Андрей Костин. Его слова «Ведомостям» передал представитель компании.

«Панорама была разрушена нацистами в годы Великой Отечественной, когда Севастополь держал новую оборону. Но город возродился из руин. Была восстановлена и панорама. Она будет восстановлена и сейчас. Мы со своей стороны обязательно поможем в этом. Мы приняли решение выделить на восстановление панорамы 1 млрд руб.», – отметил Костин.

Он также подчеркнул, что этот музей является символом мужества и стойкости русского человека.

10 июня  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме в Севастополе носил преднамеренный характер. Дипломат подчеркнула, что Киев на фоне неудач на фронте воют не только с гражданским населением, но и с памятниками истории, культуры и искусства.

Музей пострадал в результате атаки в ночь на 10 июня. Украинский беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию музея, после чего возник крупный пожар. Его тушили больше восьми десятков спасателей, возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её