Захарова: украинская атака на музей-панораму в Севастополе была преднамеренной

По словам Захаровой, Украина на фоне неудач на фронте воют не только с гражданским населением, но и с памятниками истории, культуры и искусства. Она отметила, что такие шаги ставят Киев «в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни».