Захарова: украинская атака на музей-панораму в Севастополе была преднамеренной
Удар вооруженных сил Украины (ВСУ) по музею-панораме в Севастополе носил преднамеренный характер. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в комментарии, опубликованном на сайте ведомства.
«По данным властей Севастополя, удар носил преднамеренный характер. Это неприкрытый акт вандализма и варварства, нацеленный на уничтожение исторической памяти», – подчеркнула дипломат.
По словам Захаровой, Украина на фоне неудач на фронте воют не только с гражданским населением, но и с памятниками истории, культуры и искусства. Она отметила, что такие шаги ставят Киев «в один ряд с их фашистскими кумирами и террористами, уничтожающими мировые культурные святыни».
10 июня руководитель ЦИК «Единой России», депутат Госдумы Александр Сидякин сообщил, что партия поможет с восстановлением музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», пострадавшего от удара дрона ВСУ. Он отметил, что уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым.
Музей пострадал в результате атаки в ночь на 10 июня. Украинский беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию музея, после чего возник крупный пожар. Его тушили больше восьми десятков спасателей, возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.