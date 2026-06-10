Сидякин: «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя
«Единая Россия» поможет с восстановлением музея-панорамы «Оборона Севастополя 1854–1855 гг.», пострадавшего от удара дрона ВСУ. Об этом сообщил руководитель ЦИК партии, депутат Госдумы Александр Сидякин.
По его словам, он уже обсудил ситуацию с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Сначала предстоит совместно с Минкультуры провести оценку ущерба и подготовить смету. Затем будет рассмотрен вопрос о включении объекта в перечень объектов, восстанавливаемых в рамках федеральной целевой программы.
О повреждении музея-панорамы сообщал губернатор города. По его данным, в ночь на 10 июня украинский беспилотник самолетного типа нанес удар по зданию музея, после чего возник крупный пожар. Его тушили больше восьми десятков спасателей, возгоранию был присвоен четвертый ранг сложности.
Развожаев заявлял, что объект получил серьезные повреждения. «Уже понятно, что великий шедевр Франца Рубо практически уничтожен», – отмечал губернатор.
Позднее в музее обороны Севастополя сообщили, что фрагменты оригинального полотна удалось сохранить. В момент атаки отреставрированные части картины находились в другом филиале музея, где готовилась выставка.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в ходе брифинга, что здание музея будет восстановлено. По его словам, объект станет «краше, чем был до этого». Песков также отметил, что атака на музей является ударом по историческому наследию, подчеркнув, что «историю нельзя победить».