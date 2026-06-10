Сидякин: «Единая Россия» поможет восстановить музей-панораму Севастополя

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял в ходе брифинга, что здание музея будет восстановлено. По его словам, объект станет «краше, чем был до этого». Песков также отметил, что атака на музей является ударом по историческому наследию, подчеркнув, что «историю нельзя победить».