Суд утвердил взыскание почти 1 млрд рублей с Liebherr в пользу «СЛ Лизинг»
Арбитражный суд Московского округа оставил в силе решение о взыскании около 1 млрд руб. со швейцарской компании Liebherr-International AG – бывшей материнской структуры ООО «СЛ Лизинг» – в рамках дела о банкротстве российского лизингового оператора. Об этом сообщается в картотеке суда.
Речь идет о переводе 5,9 млн евро, который был осуществлен 22 декабря 2016 г. со счета «СЛ Лизинг» в адрес Liebherr-International AG. Ранее Девятый арбитражный апелляционный суд признал эту сделку недействительной и постановил взыскать указанную сумму в конкурсную массу должника.
Суд установил, что на момент совершения перевода компания уже имела признаки неплатежеспособности и задолженность перед кредиторами. Кроме того, было подтверждено, что Liebherr-International AG являлась аффилированным лицом должника через цепочку корпоративного владения. Апелляционная инстанция пришла к выводу, что экономическая целесообразность перечисления 5,9 млн евро не была раскрыта, а доказательства встречного предоставления со стороны швейцарской компании отсутствовали. Суд указал, что сделка привела к уменьшению активов должника и причинила вред кредиторам.
Управляющий партнер юридической фирмы «Кочерин и партнеры» Владислав Кочерин заявил, что кредиторы удовлетворены решением кассационной инстанции и считают его справедливым. По его словам, ответчик в основном ссылался на процессуальные доводы, утверждая, что не был уведомлен о рассмотрении дела, но материалы процесса свидетельствовали об обратном. Кочерин отметил, что суд предпринимал попытки уведомить компанию за рубежом, а доверенность представителю Liebherr в России была выдана уже после подачи иска и незадолго до первого заседания.
Он также выразил мнение, что оснований для пересмотра спора в Верховном суде РФ практически нет, поскольку выводы нижестоящих инстанций являются законными и обоснованными. При этом Кочерин сообщил, что решение до сих пор не исполнено. По его словам, ООО «СЛ Лизинг» уже обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Liebherr-International AG банкротом. «Если долг в ближайшее время не будет погашен, полагаю, вскоре мы увидим и банкротство материнской компании вслед за ее дочкой», – заявил он.
6 апреля «Ведомости» писали, что российская компания добилась взыскания около 1 млрд руб. с бывшей материнской структуры – концерна Liebherr – в рамках дела о банкротстве. Специализирующееся на лизинге строительной техники ООО «СЛ лизинг» работало в России с 2006 г. Девятый арбитражный апелляционный суд 13 марта удовлетворил иск о признании недействительной сделкой перевода 5,9 млн евро и взыскании указанной суммы в пользу «СЛ лизинга» со швейцарской Liebherr International AG.