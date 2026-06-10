Суд утвердил взыскание почти 1 млрд рублей с Liebherr в пользу «СЛ Лизинг»

Он также выразил мнение, что оснований для пересмотра спора в Верховном суде РФ практически нет, поскольку выводы нижестоящих инстанций являются законными и обоснованными. При этом Кочерин сообщил, что решение до сих пор не исполнено. По его словам, ООО «СЛ Лизинг» уже обратилось в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании Liebherr-International AG банкротом. «Если долг в ближайшее время не будет погашен, полагаю, вскоре мы увидим и банкротство материнской компании вслед за ее дочкой», – заявил он.