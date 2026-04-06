Российская «дочка» структуры Liebherr взыскала с основной компании 6 млн евро

Liebherr – швейцарская машиностроительная группа, в которую входит 150 компаний по всему миру. Основана в 1949 г. Гансом Либхерром. Производит землеройную и строительную технику, комплектующие для авиации, бытовые и промышленные холодильники. В России представлена с 2000 г., когда в Москве было основано представительство ООО «Либхерр-Русланд».

В 2008 г. в Дзержинске началось строительство завода Liebherr для выпуска компонентов для строительной техники и авиапрома, которое завершилось 28 июня 2011 г. Завод в Дзержинске стал первым российским производством Liebherr – до этого концерн располагал в России сетью из 10 филиалов и ремонтно-складским комплексом в подмосковном Одинцове. 25 марта 2014 г. в Германии в городе Эхингене между ПАО «Камаз» и группой компаний Liebherr был подписан договор о кооперации, включающий в себя разработку нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от 400 до 700 л. с. В 2018 г. новый конвейер по производству двигателей был запущен. В 2024 г. «Камаз» сообщил, что рядные шестицилиндровые двигатели, разработанные с Liebherr, будут выпускаться на Тутаевском моторном заводе. В ноябре 2018 г. во время визита кузбасской делегации в компанию Liebherr была достигнута договоренность о создании производства на базе «Кемеровохиммаша» для выпуска грузовых платформ для самосвала Liebherr Т264 грузоподъемностью 100 т, ковшей для экскаваторов и погрузчиков, а также других деталей и узлов для техники Liebherr.

Сейчас в России работает несколько дочерних компаний группы:

- ООО «Либхерр-Русланд» специализируется на продаже и обслуживании всего спектра продукции компании на территории Российской Федерации (выручка в 2025 г. – 20,7 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб.)

- ООО «Либхерр – Нижний Новгород» – предприятие, расположенное в Дзержинске (Нижегородская обл.), которое специализируется на производстве гидравлического и пневматического силового оборудования (выручка в 2025 г. – 227,3 млн руб., чистая прибыль – 124,1 млн руб.)

- ООО «ЛХ файнэншл сервисез» – лизинговая компания концерна Liebherr, созданная для финансирования продукции Liebherr на российском рынке (выручка в 2025 г. – 879,6 млн руб., чистая прибыль – 284,4 млн руб.)