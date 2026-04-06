Российская «дочка» структуры Liebherr взыскала с основной компании 6 млн евро

Российская «дочка» структуры Liebherr взыскала с основной компании 6 млн евроЭксперты полагают, что у швейцарской группы мало шансов на пересмотр решения в кассации
Российская компания добилась взыскания около 1 млрд руб. с бывшей материнской структуры – концерна Liebherr – в рамках дела о банкротстве, узнали «Ведомости». Специализирующееся на лизинге строительной техники ООО «СЛ лизинг» работало в России с 2006 г. Девятый арбитражный апелляционный суд 13 марта удовлетворил иск о признании недействительной сделкой перевода 5,9 млн евро и взыскании указанной суммы в пользу «СЛ лизинга» со швейцарской Liebherr International AG, рассказал «Ведомостям» адвокат Владислав Кочерин.
«Надеемся, что это решение поможет наконец положить конец порочной практике ухода от ответственности со стороны европейского менеджмента», – сказал Кочерин. Он отметил, что определение апелляционного суда уже вступило в законную силу и является исполнимым, так как у Liebherr International AG осталось достаточно много активов в России, а значит, кредиторы (среди которых и адвокат) смогут получить присужденные средства. По его мнению, принятые решения также могут исполняться за рубежом в странах, которые признают решения российских судов.
История вопроса
Это решение стало следствием корпоративного конфликта. В середине 2010-х гг. тогдашний топ-менеджер «СЛ лизинга» Елена Грязнова находилась в состоянии длительных трудовых споров с компанией. Имея задолженность перед российскими кредиторами (Кочерин, Грязнова, бюджет России), «СЛ лизингом» в 2016–2017 гг. были выведены денежные средства за границу в адрес материнских компаний, а сама компания была переоформлена на физическое лицо.
В 2018 г. по заявлению Кочерина, который представлял интересы Грязновой, «СЛ лизинг» был признан банкротом, в отношении компании была введена процедура конкурсного производства. Поскольку в процессе компания проиграла одно из сторонних дел адвокату, он смог сам вступить в дело в качестве кредитора по долгу «СЛ лизинга». В рамках процедуры Кочерин подал иски по оспариванию незаконных сделок по выводу активов за границу.
В итоге в декабре 2024 г. было признано недействительной сделкой уменьшение уставного капитала, а 408 млн руб. было взыскано в пользу должника – «СЛ лизинга» с бывшей немецкой материнской компании GUS Financial Holdings (принадлежащей швейцарской Liebherr International AG). В дальнейшем она была ликвидирована в Германии.
У Liebherr остается право обжаловать это решение в кассационной инстанции.
«Ведомости» направили запрос в Liebherr.
Что говорят юристы
Классическая ситуация после введения санкций и ухода части западных компаний из России – оценил партнер адвокатского бюро «Соколов, Трусов и партнеры», арбитражный управляющий Константин Ерохин. Суды последовательно выносят аналогичные решения по данному типу дел, признавая сделки нарушающими права кредиторов, объяснил он.
«Конечно же, шансы у Liebherr на пересмотр решения практически отсутствуют отчасти и из-за политической позиции руководства страны в отношении закрывшихся компаний», – прогнозирует эксперт. Отдельный вопрос, говорит Ерохин, – это возможность реального возврата средств в конкурсную массу.
Согласно определению суда первой инстанции и постановлению апелляции, ответчик не принимал участия в споре, не представлял правовую позицию, а главное – документы, подтверждающие встречное предоставление по сделке, обратила внимание руководитель коммерческой практики юридической фирмы «АНП Зенит» Екатерина Подосенова.
Группа Liebherr и ее деятельность в России
В 2008 г. в Дзержинске началось строительство завода Liebherr для выпуска компонентов для строительной техники и авиапрома, которое завершилось 28 июня 2011 г. Завод в Дзержинске стал первым российским производством Liebherr – до этого концерн располагал в России сетью из 10 филиалов и ремонтно-складским комплексом в подмосковном Одинцове. 25 марта 2014 г. в Германии в городе Эхингене между ПАО «Камаз» и группой компаний Liebherr был подписан договор о кооперации, включающий в себя разработку нового семейства рядных шестицилиндровых двигателей мощностью от 400 до 700 л. с. В 2018 г. новый конвейер по производству двигателей был запущен. В 2024 г. «Камаз» сообщил, что рядные шестицилиндровые двигатели, разработанные с Liebherr, будут выпускаться на Тутаевском моторном заводе. В ноябре 2018 г. во время визита кузбасской делегации в компанию Liebherr была достигнута договоренность о создании производства на базе «Кемеровохиммаша» для выпуска грузовых платформ для самосвала Liebherr Т264 грузоподъемностью 100 т, ковшей для экскаваторов и погрузчиков, а также других деталей и узлов для техники Liebherr.
Сейчас в России работает несколько дочерних компаний группы:
- ООО «Либхерр-Русланд» специализируется на продаже и обслуживании всего спектра продукции компании на территории Российской Федерации (выручка в 2025 г. – 20,7 млрд руб., чистая прибыль – 2,4 млрд руб.)
- ООО «Либхерр – Нижний Новгород» – предприятие, расположенное в Дзержинске (Нижегородская обл.), которое специализируется на производстве гидравлического и пневматического силового оборудования (выручка в 2025 г. – 227,3 млн руб., чистая прибыль – 124,1 млн руб.)
- ООО «ЛХ файнэншл сервисез» – лизинговая компания концерна Liebherr, созданная для финансирования продукции Liebherr на российском рынке (выручка в 2025 г. – 879,6 млн руб., чистая прибыль – 284,4 млн руб.)
Она предполагает, что уклон в кассационной жалобе будет делаться на процессуальные нарушения судов нижестоящих инстанций, выразившиеся в ненадлежащем уведомлении ответчика. Если суд установит наличие таких нарушений, он отменит судебные акты по безусловным основаниям и направит дело на новое рассмотрение, где ответчик, скорее всего, уже представит документы, подтверждающие наличие встречного предоставления по сделкам и рыночность их условий относительно цены, пояснила Подосенова.
В целом решение суда апелляционной инстанции укладывается в вектор судебной практики, поскольку суды достаточно жестко относятся к оценке внутригрупповых платежей в отсутствие обоснования их экономической цели, замечает адвокат юрфирмы ЮСТ Олег Кузьмичев. Возможно, триггером для того, чтобы суд занял прокредиторскую позицию, было отсутствие какого-либо обоснования экономической цели платежа по перечислению должником 5,9 млн евро в пользу лица, аффилированность должника с которым установил суд, считает он.
Кроме того, суд апелляционной инстанции мог принять во внимание ограниченные возможности конкурсного кредитора, подавшего заявление об оспаривании сделки, который в отличие от арбитражного управляющего не обладает всей полнотой информации о деятельности должника, добавил Кузьмичев. Если говорить о перспективах кассационного обжалования, рассуждает юрист, то представляется, что скорее это будет спор о процессе, чем о материи: о надлежащем извещении участвующих в деле лиц, о пределах рассмотрения дела судом апелляционной инстанции и правильности применения положений ч. 2 ст. 268 АПК.
В подготовке статьи участвовала Елена Филимонова