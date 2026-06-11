Песков: санкции ЕС не мешают банкам РФ получать прибыль

Песков: санкции ЕС не мешают банкам РФ получать прибыльФинансовая система сохраняет абсолютную устойчивость
Банковский сектор в РФ продолжает получать прибыль и оставаться устойчивым даже в условиях европейских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности», – подчеркнул представитель Кремля.
Песков напомнил, что 10 июня в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин говорил, что экономическая ситуация остается абсолютно стабильной, несмотря на трудности, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением. По словам пресс-секретаря российского лидера, то же самое можно сказать о банковском секторе.
9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. Reuters писал со ссылкой на дипломатические источники, что под рестрикции могут попасть еще 90 российских банков и 11 криптоплатформ из России и третьих стран.