Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
POSI861,2+0,51%CNY Бирж.10,599+0,13%IMOEX2 514,98-0,23%RTSI1 103,61-0,23%RGBI118,48+0,03%RGBITR782,92+0,07%
Главная / Финансы /

Песков: санкции ЕС не мешают банкам РФ получать прибыль

Финансовая система сохраняет абсолютную устойчивость
Ведомости

Банковский сектор в РФ продолжает получать прибыль и оставаться устойчивым даже в условиях европейских санкций, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Что касается незаконных санкций и внешних ограничений в отношении нашей банковской системы, это не новое явление. Вы знаете, что наши крупнейшие банки уже давно находятся под санкциями. Это не мешает банкам получать большую прибыль, развиваться, сохранять абсолютную устойчивость, поддерживать свои максимально высокие рейтинги надежности», – подчеркнул представитель Кремля.

Песков напомнил, что 10 июня в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин говорил, что экономическая ситуация остается абсолютно стабильной, несмотря на трудности, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением. По словам пресс-секретаря российского лидера, то же самое можно сказать о банковском секторе.

9 июня глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕК представила предложения по 21-му пакету санкций против России, который может затронуть энергетический сектор, финансовые услуги, криптоторговлю и впервые – рыбный промысел. Reuters писал со ссылкой на дипломатические источники, что под рестрикции могут попасть еще 90 российских банков и 11 криптоплатформ из России и третьих стран.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её