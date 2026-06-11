Песков: санкции ЕС не мешают банкам РФ получать прибыль

Песков напомнил, что 10 июня в ходе совещания с правительством президент Владимир Путин говорил, что экономическая ситуация остается абсолютно стабильной, несмотря на трудности, связанные с инвестиционной сдержанностью или с торможением. По словам пресс-секретаря российского лидера, то же самое можно сказать о банковском секторе.