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Главная / Финансы /

Цена на нефть Brent впервые с апреля 2026 года опустилась ниже $87 за баррель

Ведомости

Стоимость нефти марки Brent на торгах лондонской биржи ICE продолжила снижение и впервые с 17 апреля 2026 г. опустилась ниже отметки в $87 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11:10 мск августовский фьючерс на Brent терял 3,92% и торговался на уровне $86,84 за баррель. К 11:15 мск котировки достигли $86,71, что соответствовало падению на 4,06%.

В ходе торгов цена Brent впервые с 10 марта опускалась ниже отметки в $86 за баррель. На 11:22 мск стоимость контракта снижалась на 4,89% до $85,96.

К 11:27 мск августовский фьючерс на Brent торговался на уровне $86,27 за баррель, что на 4,55% ниже уровня предыдущего закрытия.

11 июня по состоянию на 23:21 мск стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе снижалась на 4,7% до $88,69 за барр. Фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле подешевел на 4,63% до $85,86 за барр.

10 июня цены на нефть выросли более чем на доллар из-за эскалации на Ближнем Востоке, писали «Ведомости». До этого в ходе сессии фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на $3.

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