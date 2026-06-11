Цена нефти Brent опустилась ниже $89 впервые с 17 апреля

По состоянию на 23:21 мск стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе снижалась на 4,7%, до $88,69 за барр. Фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле подешевел на 4,63% до $85,86 за барр.