Цена нефти Brent опустилась ниже $89 впервые с 17 апреля
Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже $89 за баррель впервые с 17 апреля. Это следует из данных торгов на лондонской бирже ICE.
По состоянию на 23:21 мск стоимость фьючерса Brent с поставкой в августе снижалась на 4,7%, до $88,69 за барр. Фьючерс на нефть марки West Texas Intermediate (WTI) с поставкой в июле подешевел на 4,63% до $85,86 за барр.
10 июня цены на нефть выросли более чем на доллар из-за эскалации на Ближнем Востоке, писали «Ведомости». До этого в ходе сессии фьючерсы на американскую нефть выросли более чем на $3.
Вице-премьер РФ Александр Новак 5 июня называл стоимость на нефть Brent в $80 за барр. самой комфортной ценой. По словам вице-премьера, в этом диапазоне потребители будут удовлетворены, а производители получат возможность для реализации инвестпрограмм.