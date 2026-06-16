Доля неоактивов на «СПБ бирже» впервые превысила 55%

8 июня количество сделок с неоактивами на «СПБ бирже» достигло рекордных 617 670 – более чем в пять раз превысив предыдущий максимум. Объем торгов тогда обновил исторический максимум, составив 6,21 млрд руб. По итогам 21 мая объем торгов неоактивами достиг рекордного показателя в 3,18 млрд руб. Первым брокером, который предоставил инвесторам доступ к неоактивам, стали «Т-инвестиции». Биржа подчеркивала, что планирует расширить линейку неоактивов в дальнейшем.