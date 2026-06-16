Доля неоактивов на «СПБ бирже» впервые превысила 55%
По итогам торговой сессии 15 июня на долю неоактивов пришлось 55,26% совокупного оборота «СПБ биржи». Это первый случай, когда инструменты этого типа превысили половину торговой активности, сообщила площадка.
Объем операций с неоактивами достиг 7,59 млрд руб., что на 22% выше предыдущего рекорда, установленного неделей ранее. В начале июня доля неоактивов в обороте биржи составляла около 40%.
В перечень доступных инструментов входят контракты на акции технологических компаний США (AMD, Amazon, Coinbase, Netflix, Tesla, Robinhood, Super Micro Computer) и криптовалютные индексы. Торги идут круглосуточно с небольшими перерывами.
Доступ к сделкам с неоактивами на акции открыт для неквалифицированных инвесторов после прохождения теста, а контракты на криптовалюты и акции Coinbase – только для квалифицированных. Биржа анонсировала расширение линейки инструментов в ближайшее время.
8 июня количество сделок с неоактивами на «СПБ бирже» достигло рекордных 617 670 – более чем в пять раз превысив предыдущий максимум. Объем торгов тогда обновил исторический максимум, составив 6,21 млрд руб. По итогам 21 мая объем торгов неоактивами достиг рекордного показателя в 3,18 млрд руб. Первым брокером, который предоставил инвесторам доступ к неоактивам, стали «Т-инвестиции». Биржа подчеркивала, что планирует расширить линейку неоактивов в дальнейшем.