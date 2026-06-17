НСПК предложила обнулить межбанковское вознаграждение по международным картам

Согласно этому предложению, с начала 2027 г. показатель может упасть до 1%, а с начала 2028 г. – до нуля. НСПК также планирует пересмотреть ставки межбанковского вознаграждения внутри платежной системы «Мир». Отмечается, что поправки коснутся сегментов бытовых и нотариальных услуг. В сообщении НСПК говорится, что программа стартует в июле 2026 г. и будет действовать в течение трех лет.