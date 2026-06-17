НСПК предложила обнулить межбанковское вознаграждение по международным картам
Национальная система платежных карт (НСПК) предложила рассмотреть инициативу по снижению ставки межбанковского вознаграждения (МБВ) по операциям с картами международных платежных систем в несколько этапов, сообщили в НСПК.
«Мы озвучили это участникам совета, у рынка есть месяц на внесение своих предложений. Со своей стороны уверены, что такое поэтапное снижение ставки МБВ позволит банкам безболезненно и постепенно вывести из оборота карты международных платежных систем», – отметил глава НСПК Дмитрия Дубынина.
Согласно этому предложению, с начала 2027 г. показатель может упасть до 1%, а с начала 2028 г. – до нуля. НСПК также планирует пересмотреть ставки межбанковского вознаграждения внутри платежной системы «Мир». Отмечается, что поправки коснутся сегментов бытовых и нотариальных услуг. В сообщении НСПК говорится, что программа стартует в июле 2026 г. и будет действовать в течение трех лет.
В январе председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков говорил, что использование карт Visa и Mastercard становится все более рискованным из-за истечения их срока действия. По его словам, используемые ранее средства защиты также устарели, Банк России должен иметь полномочия устанавливать срок действия платежных карт и принимать решения, основываясь на оценке рисков для граждан.
Осенью 2025 г. в ЦБ сообщали, что карты Visa и Mastercard, срок действия которых истек, продолжат функционировать на территории России. После ухода международных платежных систем было сделано все, чтобы они работали и люди ничего не почувствовали. По словам представителя ЦБ, работа по постепенному выводу карт ушедших платежных систем из оборота ведется с 2022 г.