ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро
Банк России установил официальные курс иностранных валют на 18 июня, зафиксировав рост евро до 84,3439 руб. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Согласно решению ЦБ, официальный курс доллара увеличен на 60,91 коп и составил 72,7479 руб. Курс евро вырос на 61,24 коп. Китайский юань также укрепился, его официальный курс повышен на 9,65 коп и установлен на уровне 10,7589 руб.
16 июня реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России в мае 2026 г. вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала 2026 г. показатель увеличился на 6,8%. Согласно статистике регулятора, реальный курс рубля к доллару США в мае вырос на 4,9%, а с начала года – на 7,3%. По отношению к евро реальный курс российской валюты за месяц укрепился на 4,6%, а с начала года рост составил 7,6%.
Официальный курс доллара на 17 июня установлен на уровне 72,14 руб., что на 0,31 руб. выше. Официальный курс евро снижен на 0,07 руб. – до 83,73 руб., курс юаня уменьшен на 0,04 руб. и составил 10,66 руб.