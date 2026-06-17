ЦБ повысил официальные курсы доллара и евро

16 июня реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России в мае 2026 г. вырос на 4,8% по сравнению с предыдущим месяцем. С начала 2026 г. показатель увеличился на 6,8%. Согласно статистике регулятора, реальный курс рубля к доллару США в мае вырос на 4,9%, а с начала года – на 7,3%. По отношению к евро реальный курс российской валюты за месяц укрепился на 4,6%, а с начала года рост составил 7,6%.