BRICS Hub: картами «Мир» можно расплачиваться в Иране
Оплата картами платежной системы «Мир» доступна в Иране, рассказал руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири на саммите Россия – АСЕАН в Казани.
«Сейчас можно спокойно использовать карты «Мир» в Иране. Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab в Иране и «Мир». Можно спокойно расплачиваться в Иране», – сказал он (цитата по ТАСС).
16 июня глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что Россия и Иран завершают интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab.
Москва и Тегеран завершили работу над объединением платежных систем «Мир» и Shetab в июле 2024 г., а также провели два этапа интеграции. Первый этап позволил иранцам снимать деньги с их карт в банкоматах РФ, второй – россиянам совершать платежи и покупки с помощью мобильного приложения MirPay.