Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,807+0,16%UNAC0,304-6,62%MSRS1,735-1,67%IMOEX2 420,56-0,85%RTSI1 038,31-0,96%RGBI117,22-0,79%RGBITR776,7-0,74%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

BRICS Hub: картами «Мир» можно расплачиваться в Иране

Ведомости

Оплата картами платежной системы «Мир» доступна в Иране, рассказал руководитель иранского направления платформы BRICS Hub Мухаммад Абед Амири на саммите Россия – АСЕАН в Казани.

«Сейчас можно спокойно использовать карты «Мир» в Иране. Завершили третий этап интеграции платежных систем Shetab в Иране и «Мир». Можно спокойно расплачиваться в Иране», – сказал он (цитата по ТАСС).

16 июня глава Центробанка Ирана Абдольнасер Хеммати сообщил, что Россия и Иран завершают интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab.

Москва и Тегеран завершили работу над объединением платежных систем «Мир» и Shetab в июле 2024 г., а также провели два этапа интеграции. Первый этап позволил иранцам снимать деньги с их карт в банкоматах РФ, второй – россиянам совершать платежи и покупки с помощью мобильного приложения MirPay.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её