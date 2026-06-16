Россия и Иран завершают интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab
Иран и Россия завершат третий, финальный этап соединения национальных платежных систем – иранской Shetab и российской «Мир» – в ближайшие два месяца, сообщил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати. Чиновник 16 июня прибыл в Москву для переговоров о развитии межбанковских связей и создании новых механизмов экономического сотрудничества.
«Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской "Мир" перешел в стадию реализации, и в течение двух месяцев у иранских граждан появится возможность покупать и платить в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab», – сказал Хеммати (цитата по «РИА Новости»).
Россия и Иран в июле 2024 года завершили работу над объединением платежных систем «Мир» и Shetab, а также провели два этапа интеграции. Первый этап позволил иранцам снимать деньги с их карт в банкоматах РФ, второй – россиянам совершать платежи и покупки с помощью мобильного приложения MirPay.
4 июня НСПК анонсировала запуск платежного приложения для переводов между счетами в разных банках по номеру телефона. 25 мая «Ведомости» писали, что доля Visa в транзакциях в Азербайджане снизилась, а «Мир» наращивает присутствие, составляя более 30% объема операций в стране.