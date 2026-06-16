Россия и Иран завершают интеграцию платежных систем «Мир» и Shetab

Россия и Иран в июле 2024 года завершили работу над объединением платежных систем «Мир» и Shetab, а также провели два этапа интеграции. Первый этап позволил иранцам снимать деньги с их карт в банкоматах РФ, второй – россиянам совершать платежи и покупки с помощью мобильного приложения MirPay.