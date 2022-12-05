Система оплаты по картам «Мир» с помощью смартфона станет обязательной для банков
Национальная система платежных карт (НСПК, оператор системы платежей «Мир») обязала банки реализовать новый способ приема оплаты по картам «Мир» с использованием QR-кода на мобильном устройстве до конца апреля 2023 г. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на технический бюллетень, который разослала в банки НСПК на прошлой неделе.
Уточняется, что к 25 апреля 2023 г. у половины POS-терминалов должна быть возможность принимать оплату по по QR-коду, а к 25 октября эта опция должна появиться у 85% терминалов. В НПСК пояснили, что банкам стала доступна возможность интеграции новой системы оплаты покупок в конце октября.
По словам главы Национального платежного совета Алмы Обаевой, QR-технология позволяет оплачивать покупки с помощью смартфона, а «россияне испытывают ностальгию по этому способу оплаты».
По словам участников рынка, обязательное внедрение новой технологии может обернуться проблемой для банков из-за масштабов работы, которую необходимо будет проделать. В частности, по данным Центробанка, в российских торгово-сервисных предприятиях (ТСП) установлено 3,7 млн POS-терминалов, из которых большая часть не оборудована ридером для QR-кодов, их придется заменять. Как отметил источник издания на банковском рынке, такой терминал стоит 15 000–20 000 руб., а общие затраты могут обойтись банкам в десятки миллиардов рублей. Такие затраты необходимы только для пользователей смартфонов на базе IOS, поскольку для клиентов Android доступна оплата с помощью «МирПэй».
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