Система оплаты по картам «Мир» с помощью смартфона станет обязательной для банков

По словам участников рынка, обязательное внедрение новой технологии может обернуться проблемой для банков из-за масштабов работы, которую необходимо будет проделать. В частности, по данным Центробанка, в российских торгово-сервисных предприятиях (ТСП) установлено 3,7 млн POS-терминалов, из которых большая часть не оборудована ридером для QR-кодов, их придется заменять. Как отметил источник издания на банковском рынке, такой терминал стоит 15 000–20 000 руб., а общие затраты могут обойтись банкам в десятки миллиардов рублей. Такие затраты необходимы только для пользователей смартфонов на базе IOS, поскольку для клиентов Android доступна оплата с помощью «МирПэй».