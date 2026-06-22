WB Банк запустил потребительское кредитование онлайн

Сумма, которую одобрят в банке, достигает 500 000 руб. на срок от 24 до 60 месяцев. Компания подчеркнула, что процентная ставка фиксируется на весь срок действия договора. Средства поступают на счет клиента после оформления документов и завершения периода охлаждения. После этого россияне могут пользоваться деньгами в своих целях, в том числе переводить их себе и другим людям, снимать в банкоматах, оплачивать покупки на маркетплейсе.