WB Банк запустил потребительское кредитование онлайн
«WB банк» внедрил возможность для клиентов оформлять потребительский кредит полностью онлайн. От подачи заявки до ее одобрения проходит несколько минут, сообщил «Ведомостям» представитель компании.
Сумма, которую одобрят в банке, достигает 500 000 руб. на срок от 24 до 60 месяцев. Компания подчеркнула, что процентная ставка фиксируется на весь срок действия договора. Средства поступают на счет клиента после оформления документов и завершения периода охлаждения. После этого россияне могут пользоваться деньгами в своих целях, в том числе переводить их себе и другим людям, снимать в банкоматах, оплачивать покупки на маркетплейсе.
26 мая основатель Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким заявила, что компания выбрала ВТБ в качестве стратегического партнера, назвав банк самым надежным в стране. Она рассказала, что RWB планирует внедрять в банковские решения ВТБ собственные технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать «началом новой эры финансовых услуг» и укрепить «цифровой платформенный суверенитет» России.
В тот же день стало известно, что ВТБ и группа RWB планируют заключить стратегическое партнерство. Банк получил долю в «WB банке», а взамен предоставил маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты.