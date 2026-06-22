Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MSNG1,832+0,25%CNY Бирж.10,88+0,67%IMOEX2 371,77-2,02%RTSI1 017,39-2,01%RGBI116,29-1,02%RGBITR771,39-0,91%
Главная / Финансы /

WB Банк запустил потребительское кредитование онлайн

Ведомости

«WB банк» внедрил возможность для клиентов оформлять потребительский кредит полностью онлайн. От подачи заявки до ее одобрения проходит несколько минут, сообщил «Ведомостям» представитель компании.

Сумма, которую одобрят в банке, достигает 500 000 руб. на срок от 24 до 60 месяцев. Компания подчеркнула, что процентная ставка фиксируется на весь срок действия договора. Средства поступают на счет клиента после оформления документов и завершения периода охлаждения. После этого россияне могут пользоваться деньгами в своих целях, в том числе переводить их себе и другим людям, снимать в банкоматах, оплачивать покупки на маркетплейсе.

26 мая основатель Wildberries и глава объединенной компании RWB Татьяна Ким заявила, что компания выбрала ВТБ в качестве стратегического партнера, назвав банк самым надежным в стране. Она рассказала, что RWB планирует внедрять в банковские решения ВТБ собственные технологии, искусственный интеллект и цифровые сервисы. По ее словам, партнерство должно стать «началом новой эры финансовых услуг» и укрепить «цифровой платформенный суверенитет» России.

В тот же день стало известно, что ВТБ и группа RWB планируют заключить стратегическое партнерство. Банк получил долю в «WB банке», а взамен предоставил маркетплейсу свою инфраструктуру – отделения, банкоматы и инвестиционные продукты.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте