Госдума приняла закон о жилищных вкладах
Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о новом инструменте накопления средств на покупку жилья – договоре жилищных сбережений. Авторы документа – председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков и зампред Совета Федерации Николай Журавлев.
По своей сути это целевые жилищные вклады, позволяющие накапливать средства на покупку готового жилья или финансирование строительства своего дома, объяснил Аксаков. Банк предоставит клиенту ипотечный кредит на улучшение жилищных условий в случае соответствия вкладчика установленным требованиям.
Жилищные депозиты сделают процесс накопления на жилье более предсказуемым для семей и одновременно будут формировать целевой ресурс под развитие жилищного строительства, указывает депутат.
Жилищные вклады можно будет пополнять без ограничений. Причем средства на такой депозит смогут вносить и третьи лица, к примеру, родственники вкладчика. Также по нему будет повышенная страховка – до 10 млн руб.
Срок жилищного депозита не может быть менее трех лет. Вместе с тем без потери процентов уже через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту, в том числе в другом банке, отмечает Анатолий Аксаков.
Если вкладчику откажут в ипотеке либо он сам передумает покупать жилье, то сможет вернуть средства вместе с накопленными процентами. Но самостоятельно расторгнуть договор жилищных сбережений без потери процентов можно будет только по истечении полутора лет.
В апреле Банк России ужесточил на III квартал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ряду кредитов, включая ипотеку, нецелевые кредиты под залог недвижимости и автомобиля. Эти показатели призваны количественно ограничить выдачи кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой. С 1 июля среди всех заемщиков, которым банк оформит ипотеку на покупку строящегося жилья, только 5% (было 7%) могут составлять заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН) выше 80% или с первоначальным взносом до 20%.
В июне «Ведомости» со ссылкой на несколько российских банков писали, что выдачи рыночной ипотеки активно восстанавливаются – после изменений условий по семейной ипотеке с 1 февраля 2026 г. спрос на базовые программы банков кратно вырос относительно 2025 г. Средневзвешенная ставка по ипотеке в топ-20 банков на новостройки составляла тогда 19,11%, на вторичное жилье – 18,75%.