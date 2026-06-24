Госдума приняла закон о жилищных вкладах

Срок жилищного депозита не может быть менее трех лет. Вместе с тем без потери процентов уже через год средства можно будет направлять на оплату первоначального взноса по ипотеке или для расчета по действующему жилищному кредиту, в том числе в другом банке, отмечает Анатолий Аксаков.