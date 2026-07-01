ВТБ повысил ставки по накопительным счетам до 13,7%

1 июня ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на ИЖС на 1 п. п. до 18,4% годовых. Максимальная сумма кредита достигает 60 млн руб. при строительстве жилья в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а в остальных регионах – до 30 млн руб. Минимальный первоначальный взнос составляет 20,1%, срок кредитования – до 30 лет.