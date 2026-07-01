ВТБ повысил ставки по накопительным счетам до 13,7%
ВТБ повышает ставки по накопительным счетам, сообщили «Ведомостям» в банке. Теперь максимальная доходность составит 13,5% годовых для розничных клиентов, 13,6% годовых для «привилегии» и 13,7% годовых для Private Banking.
Ставки будут установлены в рамках приветственных условий для клиентов, которые не открывали накопительный счет в ВТБ за последние полгода. Повышение также произойдет по уже открытым счетам с действующим приветственным периодом. Проценты начисляются на минимальный остаток.
По окончанию приветственного период ставку можно увеличить при оплате товаров и услуг. Для пенсионеров и зарплатных клиентов действует надбавка в 2 п. п. к базовой ставке.
Как отметили в банке, средняя сумма на накопительном счете розничных клиентов с начала года увеличилась до 184 000 руб., что на 16% больше июня 2025 г.
1 июня ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на ИЖС на 1 п. п. до 18,4% годовых. Максимальная сумма кредита достигает 60 млн руб. при строительстве жилья в Москве, Санкт-Петербурге и их областях, а в остальных регионах – до 30 млн руб. Минимальный первоначальный взнос составляет 20,1%, срок кредитования – до 30 лет.