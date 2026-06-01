ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на ИЖС

Кроме того, с 1 июня ВТБ ввел скидку к ставке в размере 0,5 п. п. по программе комбинированной ипотеки для крупных кредитов на покупку жилья и ИЖС. При сочетании с семейной ипотекой дисконт действует для сумм свыше 19 млн руб. в Москве, Санкт-Петербурге и областях, а также более 9,5 млн руб. в других регионах. Для IT-ипотеки порог составляет 12 млн руб. независимо от региона. Скидка распространяется на объекты застройщиков на проектном финансировании банка.