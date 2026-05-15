ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п. п.

Условия по государственным ипотечным программам остались без изменений. Ставка по семейной и IT-ипотеке составляет 6% годовых, по дальневосточной, арктической ипотеке и льготной программе в новых регионах – 2% годовых. По комбинированным программам минимальные ставки начинаются от 6,97% годовых в сочетании с семейной ипотекой и от 6,99% – с IT-ипотекой. ВТБ также сообщил о планах дополнительно улучшить условия по этим продуктам.