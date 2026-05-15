Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MSTT104,4+0,34%CNY Бирж.00%IMOEX2 658,84-1,33%RTSI1 145,21-1,06%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,46+0,09%
Главная / Финансы /

ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п. п.

Ведомости

ВТБ с 15 мая снизил ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 п. п. Банк также улучшил условия для заемщиков, оформляющих крупные кредиты, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.

Минимальная ставка на покупку жилья на первичном и вторичном рынках с учетом дисконтов теперь составляет 17,5% годовых. По программам рефинансирования ипотечных кредитов ставка снижена до 18,1% годовых. Пониженные ставки доступны при сумме кредита от 10 млн руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также от 6 млн руб. в остальных регионах.

В банке сообщили, что размер дисконта для крупных кредитов увеличен до 0,5 п. п., а минимальный порог суммы снижен во всех регионах.

Условия по государственным ипотечным программам остались без изменений. Ставка по семейной и IT-ипотеке составляет 6% годовых, по дальневосточной, арктической ипотеке и льготной программе в новых регионах – 2% годовых. По комбинированным программам минимальные ставки начинаются от 6,97% годовых в сочетании с семейной ипотекой и от 6,99% – с IT-ипотекой. ВТБ также сообщил о планах дополнительно улучшить условия по этим продуктам.

С начала 2026 г. банк уже несколько раз снижал ставки по рыночной ипотеке. В общей сложности они уменьшились на 3,8 п. п. при первоначальном взносе до 50,1% и на 4,8 п. п. при взносе выше 50,1%.

До этого банк также смягчил условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. С 27 апреля минимальный первоначальный взнос по таким кредитам был снижен с 30,1% до 20,1%. Ставка по кредитам на ИЖС начинается от 19,4% годовых.

30 апреля ЦБ сообщил об ужесточении макропруденциальных лимитов по ипотеке и потребительским кредитам банкам на III квартал. С 1 июля доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой при выдаче займов будет дополнительно ограничена.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте