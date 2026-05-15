ВТБ снизил ставки по рыночной ипотеке на 0,5 п. п.
ВТБ с 15 мая снизил ставки по рыночной ипотеке и программам рефинансирования на 0,5 п. п. Банк также улучшил условия для заемщиков, оформляющих крупные кредиты, сообщили «Ведомостям» в кредитной организации.
Минимальная ставка на покупку жилья на первичном и вторичном рынках с учетом дисконтов теперь составляет 17,5% годовых. По программам рефинансирования ипотечных кредитов ставка снижена до 18,1% годовых. Пониженные ставки доступны при сумме кредита от 10 млн руб. в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, а также от 6 млн руб. в остальных регионах.
В банке сообщили, что размер дисконта для крупных кредитов увеличен до 0,5 п. п., а минимальный порог суммы снижен во всех регионах.
Условия по государственным ипотечным программам остались без изменений. Ставка по семейной и IT-ипотеке составляет 6% годовых, по дальневосточной, арктической ипотеке и льготной программе в новых регионах – 2% годовых. По комбинированным программам минимальные ставки начинаются от 6,97% годовых в сочетании с семейной ипотекой и от 6,99% – с IT-ипотекой. ВТБ также сообщил о планах дополнительно улучшить условия по этим продуктам.
С начала 2026 г. банк уже несколько раз снижал ставки по рыночной ипотеке. В общей сложности они уменьшились на 3,8 п. п. при первоначальном взносе до 50,1% и на 4,8 п. п. при взносе выше 50,1%.
До этого банк также смягчил условия получения рыночной ипотеки на индивидуальное жилищное строительство. С 27 апреля минимальный первоначальный взнос по таким кредитам был снижен с 30,1% до 20,1%. Ставка по кредитам на ИЖС начинается от 19,4% годовых.
30 апреля ЦБ сообщил об ужесточении макропруденциальных лимитов по ипотеке и потребительским кредитам банкам на III квартал. С 1 июля доля заемщиков с высокой долговой нагрузкой при выдаче займов будет дополнительно ограничена.