Банки стали сокращать суммы ипотечных кредитов
Российские банки стали заметно чаще сокращать суммы ипотечных кредитов по сравнению с запросами клиентов, а также реже одобрять заявки на жилищные займы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на данные Банка России и Национального бюро кредитных историй.
По итогам IV квартала 2025 г. разрыв между запрашиваемой и одобренной суммой ипотеки достиг примерно трети. В среднем заемщики рассчитывали получить 6,1 млн руб., но банки были готовы выдать лишь около 4,1 млн руб.
В III квартале 2025 г. разница между желаемой и согласованной суммой кредита составляла около 21%. Это свидетельствует об ужесточении подходов кредитных организаций к оценке рисков и платежеспособности клиентов, отмечает издание.
Одновременно снизилась и доля одобряемых ипотечных заявок. По данным НБКИ, в IV квартале прошлого года банки одобряли лишь 30–37% обращений граждан за ипотекой. Годом ранее этот показатель находился в диапазоне от 43 до 51%.
30 апреля «Ведомости» писали, что Банк России ужесточил на III квартал значения макропруденциальных лимитов (МПЛ) по ряду кредитов, включая ипотеку, нецелевые кредиты под залог недвижимости и автомобиля.
Начиная с 1 июля среди всех заемщиков, которым банк оформит ипотеку на покупку строящегося жилья, только 5% (было 7%) могут быть заемщики с показателем долговой нагрузки (ПДН; отношение среднемесячных платежей заемщика по всем кредитам к среднемесячному доходу) выше 80% или с первоначальным взносом до 20%. При этом среди них должно быть не более 1% (было 2%) заемщиков, чей ПДН превышает 50% и первоначальный взнос ниже 20%.