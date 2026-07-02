Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.11,457-0,12%BISVP9,93-0,3%LIFE1,35-7,85%IMOEX2 298-1,99%RTSI924,96-1,98%RGBI112,77-0,2%RGBITR751,02-0,17%
Главная / Финансы /

Ганган: ЦБ не будет все время снижать ключевую ставку на 25 базисных пунктов

Ведомости

Снижение ключевой ставки Центробанка РФ на 25 базисных пункта (б. п.) в июне не означает, что следующий шаг регулятора будет таким же. Об этом заявил директор департамента ДКП ЦБ Андрей Ганган в кулуарах Финансового конгресса Банка России, передает «Интерфакс».

«Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании», – подчеркнул он.

Ближайшее заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля 2026 г.

19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением показателя. Но решение оказалось менее масштабным, чем ожидал рынок. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. Большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось.

В «Резюме обсуждения ключевой ставки» ЦБ, опубликованном 1 июля, говорится, что Банк России не стал исключать более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели, чем предполагалось ранее. В документе напомнили, что в 2026 г., по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте