Ганган: ЦБ не будет все время снижать ключевую ставку на 25 базисных пунктов

В «Резюме обсуждения ключевой ставки» ЦБ, опубликованном 1 июля, говорится, что Банк России не стал исключать более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели, чем предполагалось ранее. В документе напомнили, что в 2026 г., по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.