Ганган: ЦБ не будет все время снижать ключевую ставку на 25 базисных пунктов
«Конкретный шаг, размер обсуждается на каждом заседании», – подчеркнул он.
Ближайшее заседание совета директоров Банка России, на котором будет принято решение по ключевой ставке, состоится 24 июля 2026 г.
19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 25 б. п. до 14,25%. Это стало девятым подряд снижением показателя. Но решение оказалось менее масштабным, чем ожидал рынок. Председатель ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что совет директоров рассматривал три сценария: сохранение ставки на уровне 14,5%, снижение до 14,25% или до 14%. Большинство участников заседания пришли к выводу, что пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики сократилось.
В «Резюме обсуждения ключевой ставки» ЦБ, опубликованном 1 июля, говорится, что Банк России не стал исключать более высокую траекторию ключевой ставки в среднесрочной перспективе для стабилизации инфляции на цели, чем предполагалось ранее. В документе напомнили, что в 2026 г., по прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,5–5,5%. В 2027 г. и далее годовая инфляция будет находиться на цели.