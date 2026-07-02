Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
RTSI911,99-3,36%RGBI112,53-0,42%CNY Бирж.11,462-0,07%IMOEX2 256,06-3,77%RGBITR749,49-0,37%
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Финансы /

Набиуллина: в ЦБ не видят истощения обменного фонда из замороженных активов

Ведомости

В Центробанке не видят истощения обменного фонда из заблокированных активов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.

Она подчеркнула, что Банк России следит за тем, чтобы те бумаги, цепочки владения которых были в иностранном контуре, не выходили на рынок и чтобы все условия выполнялись.

«На мой взгляд, это не системная проблема, и с точки зрения влияния на рынок акций мы этого не видим», – сказала она.

Что рассказала Набиуллина о топливе, инфляции и просадке фондового рынка

Финансы

Глава ЦБ в ходе выступления высказалась о ситуации на фондовом рынке. Набиуллина признала, что российский рынок переживает сложности. По ее словам, на ситуацию влияет комплекс факторов, включая геополитическую обстановку, внутренние проблемы и ожидания по ключевой ставке.

5 июня президент РФ Владимир Путин оценил «результаты» западных санкций в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 и заявил, что Запад заморозил $300 млрд, а у России уже свыше $500 млрд. Он подчеркнул, что макроэкономические показатели в России стабильные. По его словам, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте