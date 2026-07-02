Набиуллина: в ЦБ не видят истощения обменного фонда из замороженных активов
В Центробанке не видят истощения обменного фонда из заблокированных активов, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на брифинге в рамках Финансового конгресса.
Она подчеркнула, что Банк России следит за тем, чтобы те бумаги, цепочки владения которых были в иностранном контуре, не выходили на рынок и чтобы все условия выполнялись.
«На мой взгляд, это не системная проблема, и с точки зрения влияния на рынок акций мы этого не видим», – сказала она.
Глава ЦБ в ходе выступления высказалась о ситуации на фондовом рынке. Набиуллина признала, что российский рынок переживает сложности. По ее словам, на ситуацию влияет комплекс факторов, включая геополитическую обстановку, внутренние проблемы и ожидания по ключевой ставке.
5 июня президент РФ Владимир Путин оценил «результаты» западных санкций в ходе пленарного заседания ПМЭФ-2026 и заявил, что Запад заморозил $300 млрд, а у России уже свыше $500 млрд. Он подчеркнул, что макроэкономические показатели в России стабильные. По его словам, несмотря на все сложности, фундаментальная основа российской экономики стабильна и имеет хорошую перспективу развития.