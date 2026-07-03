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Главная / Финансы /

Заботкин: красный носок – не сигнал для рынка

Ведомости

Красный носок – не сигнал для рынка. Об этом заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, комментируя внимание журналистов к его ярким носкам, в которых он появился на сессии Финансового конгресса, передает корреспондент «Ведомостей».

Речь идет о носках желтого и красного цветов, которые вызвали вопросы о возможных «сигналах» для финансового рынка. Однако Заботкин подчеркнул, что никакого скрытого смысла в его выборе нет.

«Нет, мне просто нравятся яркие цвета», – уточнил зампред ЦБ.

В 2020–2022 гг. глава Банка России Эльвира Набиуллина регулярно выходила на публичные мероприятия с брошками, которые нередко воспринимались как сигналы о состоянии экономики. Сама Набиуллина подчеркивала, что «брошки – это тоже коммуникация, просто другой язык». По ее словам, смысл брошей не всегда очевиден. «Пусть останется загадкой. За редким исключением все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать», – говорила глава регулятора.

Броши Набиуллиной на заседаниях по ставке. Фотогалерея
Игроки на финансовом рынке делятся на «голубей» (придерживаются мягкой политики и понижения ставок) и «ястребов» (выступают за высокие ставки и действуют жестко). 7 февраля 2020 г. Эльвира Набиуллина появилась на публике с брошью в виде птицы, напоминающей аиста
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Игроки на финансовом рынке делятся на «голубей» (придерживаются мягкой политики и понижения ставок) и «ястребов» (выступают за высокие ставки и действуют жестко). 7 февраля 2020 г. Эльвира Набиуллина появилась на публике с брошью в виде птицы, напоминающей аиста / Максим Стулов / Ведомости

Первую «говорящую» брошь она надела в марте 2020 г. – в виде неваляшки на фоне падения рубля. Отдельные аксессуары вызывали широкий резонанс. Так, брошь в виде тучи с дождем появилась на пресс-конференции 23 июля 2021 г., когда ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. Позже Набиуллина выходила с украшением в виде дикой кошки, что также связывали с ужесточением денежно-кредитной политики. С 2022 г. Набиуллина, как правило, выступает без подобных аксессуаров.

24 апреля 2026 г. в беседе с корреспондентом Life Александром Юнашевым глава ЦБ сказала, что что пока не планирует возвращаться к ношению символичных брошей на пресс-конференциях по ключевой ставке. Журналист спросил, когда она вновь появится с украшением. «Еще не время», – ответила Набиуллина. На уточняющий вопрос о возможном возвращении брошей в 2026 г. она отметила, что «пока не знает».

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