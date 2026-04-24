Набиуллина объяснила отказ от брошей на заседаниях по ставке

Первую «говорящую» брошь она надела в марте 2020 г. – в виде неваляшки на фоне падения рубля. Отдельные аксессуары вызывали широкий резонанс. Так, брошь в виде тучи с дождем появилась на пресс-конференции 23 июля 2021 г., когда ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. Позже Набиуллина выходила с украшением в виде дикой кошки, что также связывали с ужесточением денежно-кредитной политики. С 2022 г. Набиуллина, как правило, выступает без подобных аксессуаров.