Набиуллина объяснила отказ от брошей на заседаниях по ставке
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не планирует возвращаться к ношению символичных брошей на пресс-конференциях по ключевой ставке. Об этом она сказала в беседе с корреспондентом Life Александром Юнашевым.
Журналист спросил, когда она вновь появится с украшением. «Еще не время», – ответила Набиуллина. На уточняющий вопрос о возможном возвращении брошей в 2026 г. она отметила, что «пока не знает».
В 2020–2022 гг. глава ЦБ регулярно выходила на публичные мероприятия с брошками, которые нередко воспринимались как сигналы о состоянии экономики. Сама Набиуллина подчеркивала, что «брошки – это тоже коммуникация, просто другой язык».
По ее словам, смысл брошей не всегда очевиден. «Пусть останется загадкой. За редким исключением все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать», – говорила глава регулятора.
Первую «говорящую» брошь она надела в марте 2020 г. – в виде неваляшки на фоне падения рубля. Отдельные аксессуары вызывали широкий резонанс. Так, брошь в виде тучи с дождем появилась на пресс-конференции 23 июля 2021 г., когда ЦБ повысил ключевую ставку на 1 п. п. Позже Набиуллина выходила с украшением в виде дикой кошки, что также связывали с ужесточением денежно-кредитной политики. С 2022 г. Набиуллина, как правило, выступает без подобных аксессуаров.
24 апреля Банк России, как и ожидали большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков, снизил ключевую ставку на 50 б. п. до 14,5%. Это стало восьмым подряд снижением ставки. После публикации решения глава ЦБ на пресс-конференции рассказала, что совет директоров рассматривал два варианта – сохранение ставки и снижение на 0,5 п. п.