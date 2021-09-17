Набиуллина объяснила значение брошек на ее пресс-конференциях

Брошь в виде тучи с дождем Набиуллина надела на пресс-конференцию 23 июля, когда ЦБ повысил ключевую ставку рекордным с конца 2014 г. шагом в 1 п. п. На последней пресс-конференции 10 сентября глава регулятора выступала с украшением в виде лежащей дикой кошки, напоминающей гепарда. До этого она выходила в похожей 11 июня, однако тогда животное будто готовилось к нападению. Тогда это сочли сигналом к «хищной» политике ЦБ и готовности резко повысить ключевую ставку, что и произошло в конце июля. На последнем заседании регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% — максимума с октября 2019 г.