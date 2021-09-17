Набиуллина объяснила значение брошек на ее пресс-конференциях
Брошки, которые на каждую пресс-конференцию по итогам заседания совета директоров по ключевой ставке надевает председатель Банка России Эльвира Набиуллина, являются отдельным видом коммуникации и дают рынку возможность подумать. Об этом глава ЦБ рассказала в интервью РБК.
«Центральные банкиры, наверное, и так слишком серьезны, все время делают оговорки — "при условии" и т. д. Мы, конечно, работаем над тем, чтобы быть более понятными, с переменным успехом. Брошки — это тоже коммуникация, просто другой язык», — заявила она, добавив, что пока не собирается отказываться от подобной традиции.
Набиуллина не раскрыла, кто подбирает ей брошки, однако отметила, что это делает точно не совет директоров. По ее словам, значение украшений необязательно должно быть очевидными. Например, что означал аксессуар в виде тучи с дождем, до сих пор точно неизвестно. «Пусть останется загадкой. За редким исключением все-таки они не всегда однозначны, дают возможность подумать», — сказала она.
Брошь в виде тучи с дождем Набиуллина надела на пресс-конференцию 23 июля, когда ЦБ повысил ключевую ставку рекордным с конца 2014 г. шагом в 1 п. п. На последней пресс-конференции 10 сентября глава регулятора выступала с украшением в виде лежащей дикой кошки, напоминающей гепарда. До этого она выходила в похожей 11 июня, однако тогда животное будто готовилось к нападению. Тогда это сочли сигналом к «хищной» политике ЦБ и готовности резко повысить ключевую ставку, что и произошло в конце июля. На последнем заседании регулятор повысил ключевую ставку на 0,25 п. п. до 6,75% — максимума с октября 2019 г.
Набиуллина стала надевать брошки-«сигналы» с начала 2020 г. Так, в начале февраля, когда ЦБ снизил ключевую ставку до 6% годовых, глава ЦБ появилась с украшением в виде птицы, напоминающей белого лебедя.