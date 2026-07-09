Индекс ОФЗ растет третий день подряд

Совокупный объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в первом полугодии 2026 г. вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 1,5 трлн руб. Из них вложения в облигации составили 1,1 трлн руб. (+18%), сообщила торговая площадка. В июне инвестиции физических лиц в ценные бумаги выросли на 32% г/г до 264,1 млрд руб.