Индекс ОФЗ растет третий день подряд
Индекс государственных облигаций (RGBI) растет третий день подряд. За 9 июля он подрос на 0,53% к закрытию, свидетельствуют данные Мосбиржи.
По данным на 15:18 мск значение индекса ОФЗ достигло отметки в 113,44 – это максимальное значение за день. Изменение с начала месяца составило +0,01%.
Рост начался 7 июля после того, как индекс RGBI достиг минимального значения в 110,74 пункта в 9:39 мск.
В тот же день Минфин сообщил, что не будет проводить 8 июля аукционы по размещению ОФЗ в целях содействия стабилизации рыночной ситуации. Решение принято в связи с сохраняющейся волатильностью на финансовых рынках.
Совокупный объем вложений частных инвесторов в ценные бумаги на фондовом рынке Московской биржи в первом полугодии 2026 г. вырос на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достиг почти 1,5 трлн руб. Из них вложения в облигации составили 1,1 трлн руб. (+18%), сообщила торговая площадка. В июне инвестиции физических лиц в ценные бумаги выросли на 32% г/г до 264,1 млрд руб.