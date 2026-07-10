«Сбер» подключил оплату по QR-коду в Индонезии
Российские туристы смогут платить по QR-коду через «Сбер» в Индонезии. Об этом «Ведомостям» сообщили в банке.
Оплата проходит в приложении «Сбербанк онлайн» по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии QRIS. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли.
Расплатиться через QR получится в более чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Для оплаты необходима актуальная версия приложения.
В конце 2025 г. «Сбер» запустил оплату платежей по QR-кодам в Китае. Платежи проходят через китайскую платежную систему Alipay.