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Главная / Финансы /

«Сбер» подключил оплату по QR-коду в Индонезии

Ведомости

Российские туристы смогут платить по QR-коду через «Сбер» в Индонезии. Об этом «Ведомостям» сообщили в банке.

Оплата проходит в приложении «Сбербанк онлайн» по единому национальному стандарту QR-кодов в Индонезии QRIS. Сумма покупки автоматически конвертируется в рубли.

Расплатиться через QR получится в более чем в 40 млн торговых точек по всей территории Индонезии. Для оплаты необходима актуальная версия приложения.

В конце 2025 г. «Сбер» запустил оплату платежей по QR-кодам в Китае. Платежи проходят через китайскую платежную систему Alipay.

О запуске услуг по оплате с помощью QR-кода за рубежом ввели ВТБ и МТС-банк. В начале июня в ВТБ сообщили, что клиенты банка потратили по QR-коду за рубежом 1,3 млрд руб. Количество таких операций превысило 400 000 – это в десятки раз больше, чем год назад.

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