«Сбер» подключил оплату по QR-коду в Индонезии

О запуске услуг по оплате с помощью QR-кода за рубежом ввели ВТБ и МТС-банк. В начале июня в ВТБ сообщили, что клиенты банка потратили по QR-коду за рубежом 1,3 млрд руб. Количество таких операций превысило 400 000 – это в десятки раз больше, чем год назад.