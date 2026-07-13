Банк России выпустил монету к 75-летию Ахмата Кадырова

ЦБ 1 июля выпустил в обращение пять памятных монет номиналом 25 руб. из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Тираж монет – 50 000 штук каждая.