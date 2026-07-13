Банк России выпустил монету к 75-летию Ахмата Кадырова
Банк России 14 июля вводит в обращение памятную серебряную монету номиналом 2 руб., посвященную 75-летию со дня рождения первого президента Чечни Ахмата Кадырова. Об этом сообщили в Центробанке.
Монета вошла в серию «Выдающиеся личности России» и получила каталожный номер 5110-0196. Она изготовлена из серебра 925-й пробы, масса драгоценного металла в чистоте составляет 15,55 г, диаметр – 33 мм.
На оборотной стороне помещены рельефный портрет Кадырова и изображение Грозного на фоне Кавказских гор.
Тираж составит 3000 экземпляров.
ЦБ 1 июля выпустил в обращение пять памятных монет номиналом 25 руб. из серии «Российский спорт». В нее вошли монеты, посвященные спортивным обществам «Динамо», ЦСКА, «Локомотив», «Спартак» и «Трудовые резервы». Тираж монет – 50 000 штук каждая.