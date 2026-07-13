ЦБ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро
Банк России установил официальный курс доллара на 14 июля на уровне 76,62 руб. Регулятор понизил его на 0,04 руб.
Евро подешевел на 0,09 руб. до 87,59 руб. Курс юаня стал ниже на 0,01 руб. и достиг отметки в 11,29 руб.
Официальный курс доллара на 11 июля составлял 76,66 руб., евро 87,67 руб., доллара – 11,30 руб.
Участники сессии «Валютный курс: формула равновесия» в рамках Финансового конгресса Банка России выразили мнение, что до конца года резкого ослабления рубля не произойдет, поскольку его поддерживают ряд фундаментальных факторов, таких как снижение импорта и сокращение внешнего долга. Об этом 3 июля писали «Ведомости». Они ожидают, что на конец года курс доллара будет в диапазоне 80–85 руб./$.
Официальный курс доллара, который устанавливает ЦБ, показывал волатильную динамику в течение года. В марте он вырос на 5,2% – с 77,27 руб. на начало месяца до 81,3 руб. на пике 20 марта. После этого котировки начали падать, курс доллара снизился на 12,67% за апрель и май. С 1 по 30 июня курс вырос на 9,5% – с 71 до 77,75 руб.