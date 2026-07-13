ЦБ незначительно понизил официальные курсы доллара и евро

Официальный курс доллара, который устанавливает ЦБ, показывал волатильную динамику в течение года. В марте он вырос на 5,2% – с 77,27 руб. на начало месяца до 81,3 руб. на пике 20 марта. После этого котировки начали падать, курс доллара снизился на 12,67% за апрель и май. С 1 по 30 июня курс вырос на 9,5% – с 71 до 77,75 руб.