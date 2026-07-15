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Главная / Финансы /

ЦБ: максимальная процентная ставка по вкладам в банках немного выросла

Ведомости

В первой декаде июля средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составила 12,79%. Об этом сообщил Банк России по итогам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций.

Ставка выросла в сравнении с третьей декадой июня на 0,03 п. п.

С начала года снижение ставок замедлялось: в январе показатель упал на 0,71 процентного пункта (п. п.), в феврале – на 0,51 п. п., в марте – на 0,50 п. п., в апреле – на 0,49 п. п. В мае снижение составило лишь 0,01 п. п. За июнь она снизилась на 0,21 п. п.

На последнем заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о смягчении денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, совет директоров рассматривал три варианта: сохранить ставку на уровне 14,5%, снизить ее до 14,25% или до 14%. В итоге большинство участников заседания сочло, что возможности для дальнейшего снижения ставки сократились.

1 июля Банк России предупредил, что траектория ключевой ставки на среднесрочном горизонте может оказаться выше, чем предполагалось в апрельском прогнозе. В опубликованном регулятором «Резюме обсуждения ключевой ставки» одним из основных проинфляционных рисков было названо временное сокращение производства моторного топлива и связанный с этим рост цен на бензин и дизельное топливо.

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