ЦБ: максимальная процентная ставка по вкладам в банках немного выросла
В первой декаде июля средняя максимальная процентная ставка по вкладам в десяти крупнейших банках составила 12,79%. Об этом сообщил Банк России по итогам мониторинга максимальных процентных ставок кредитных организаций.
Ставка выросла в сравнении с третьей декадой июня на 0,03 п. п.
С начала года снижение ставок замедлялось: в январе показатель упал на 0,71 процентного пункта (п. п.), в феврале – на 0,51 п. п., в марте – на 0,50 п. п., в апреле – на 0,49 п. п. В мае снижение составило лишь 0,01 п. п. За июнь она снизилась на 0,21 п. п.
На последнем заседании 19 июня совет директоров Банка России снизил ключевую ставку с 14,5 до 14,25%. Это стало девятым подряд решением регулятора о смягчении денежно-кредитной политики. По словам Набиуллиной, совет директоров рассматривал три варианта: сохранить ставку на уровне 14,5%, снизить ее до 14,25% или до 14%. В итоге большинство участников заседания сочло, что возможности для дальнейшего снижения ставки сократились.
1 июля Банк России предупредил, что траектория ключевой ставки на среднесрочном горизонте может оказаться выше, чем предполагалось в апрельском прогнозе. В опубликованном регулятором «Резюме обсуждения ключевой ставки» одним из основных проинфляционных рисков было названо временное сокращение производства моторного топлива и связанный с этим рост цен на бензин и дизельное топливо.