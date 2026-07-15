ЦБ: максимальная процентная ставка по вкладам в банках немного выросла

С начала года снижение ставок замедлялось: в январе показатель упал на 0,71 процентного пункта (п. п.), в феврале – на 0,51 п. п., в марте – на 0,50 п. п., в апреле – на 0,49 п. п. В мае снижение составило лишь 0,01 п. п. За июнь она снизилась на 0,21 п. п.