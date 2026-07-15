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Главная / Финансы /

ЦБ поднял курс доллара почти до 78 рублей

Ведомости

Банк России установил курс доллара на 16 июля на уровне 77,96 руб. Регулятор прибавил 0,47 руб.

Курс евро вырос на 0,38 руб. и достиг отметки в 88,91 руб. Юань подорожал на 0,014 руб. – до 11,51 руб.

Официальный курс доллара на 15 июля установлен на уровне 77,49 руб., евро – 88,53 руб., юань – 11,38 руб.

Ранее первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка финорганизации Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.

На минувшей неделе представитель Банка России заявил, что около 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий.

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