ЦБ поднял курс доллара почти до 78 рублей
Банк России установил курс доллара на 16 июля на уровне 77,96 руб. Регулятор прибавил 0,47 руб.
Курс евро вырос на 0,38 руб. и достиг отметки в 88,91 руб. Юань подорожал на 0,014 руб. – до 11,51 руб.
Официальный курс доллара на 15 июля установлен на уровне 77,49 руб., евро – 88,53 руб., юань – 11,38 руб.
Ранее первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка финорганизации Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.
На минувшей неделе представитель Банка России заявил, что около 50% динамики курса рубля невозможно объяснить фундаментальными факторами. По его словам, в терминах макроэкономических моделей такие отклонения описываются как структурные шоки – ситуации, когда участники рынка покупают или продают валюту не в силу объективных экономических условий, а, например, под влиянием изменившихся ожиданий.