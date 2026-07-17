ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций ВТБ

Глава ВТБ Андрей Костин на собрании акционеров 30 июня сообщал, что банк не исключает проведения дополнительных эмиссий акций в будущем, однако они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. Он заявил, что ВТБ рассчитывает в 2027–2029 гг. довести размер дивидендных выплат до 50% чистой прибыли. По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Костин напомнил, что по итогам 2025 г. этот показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 551 млрд руб.