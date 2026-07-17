ЦБ зарегистрировал допэмиссию акций ВТБ
Банк России зарегистрировал дополнительный выпуск обыкновенных акций банка ВТБ. Об этом сообщается на сайте регулятора.
Ценные бумаги размещаются путем открытой подписки. Выпуску присвоен регистрационный номер 10401000B.
Глава ВТБ Андрей Костин на собрании акционеров 30 июня сообщал, что банк не исключает проведения дополнительных эмиссий акций в будущем, однако они будут ограничены необходимостью сохранить контроль государства. Он заявил, что ВТБ рассчитывает в 2027–2029 гг. довести размер дивидендных выплат до 50% чистой прибыли. По его словам, в 2026 г. группа планирует заработать не менее 600 млрд руб. чистой прибыли. Костин напомнил, что по итогам 2025 г. этот показатель составил 502 млрд руб., а в 2024 г. ВТБ получил рекордную чистую прибыль в размере 551 млрд руб.
Чистая прибыль ВТБ по МСФО в мае составила 27,3 млрд руб., а по итогам первых пяти месяцев 2026 г. – 190,1 млрд руб. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатели сократились на 59,9% и 18,7% соответственно. Совокупный кредитный портфель ВТБ до вычета резервов с начала года вырос на 3% до 25,2 трлн руб. Объем кредитов юридическим лицам увеличился на 5,6% до 18,2 трлн руб., тогда как розничный кредитный портфель сократился на 3,3% до 7,1 трлн руб.