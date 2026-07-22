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Главная / Финансы /

«Сберстрахование» увеличило выплаты клиентам на 45% в первом полугодии

Ведомости

Компания «Сберстрахование» в первом полугодии выплатила розничным и корпоративным клиентам 16,7 млрд руб. по договорам страхования, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

На физических лиц пришлось 64% всех выплат, или 10,7 млрд руб. Более половины этой суммы (52%) было выплачено по полисам автострахования. По КАСКО клиенты получили 2,8 млрд руб. (+60% г/г), еще 2,8 млрд руб. пришлось на выплаты по ОСАГО (+27% г/г). Выплаты по страхованию путешественников достигли 1,5 млрд руб., увеличившись вдвое.

Корпоративным клиентам компания выплатила 4,5 млрд руб. Наибольший объем компенсаций – 3,4 млрд руб., или 75% от общего объема корпоративных выплат, пришелся на страхование имущества. Это на 31% больше, чем годом ранее. По страхованию торговых кредитов и банковских гарантий выплаты составили 800 000, что также вдвое превышает показатель первого полугодия 2025 г.

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Кроме того, по программам добровольного медицинского страхования клиенты получили медицинские услуги на общую сумму 1,5 млрд руб. Этот показатель вырос на 62%.

В июне «Ведомости» писали, что с начала года россияне направили 3 трлн руб. в инвестиции и накопления в «Сбере». Это на 1,1 трлн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число клиентов на брокерском обслуживании достигло 9,5 млн человек.

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