«Сберстрахование» увеличило выплаты клиентам на 45% в первом полугодии
Компания «Сберстрахование» в первом полугодии выплатила розничным и корпоративным клиентам 16,7 млрд руб. по договорам страхования, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.
На физических лиц пришлось 64% всех выплат, или 10,7 млрд руб. Более половины этой суммы (52%) было выплачено по полисам автострахования. По КАСКО клиенты получили 2,8 млрд руб. (+60% г/г), еще 2,8 млрд руб. пришлось на выплаты по ОСАГО (+27% г/г). Выплаты по страхованию путешественников достигли 1,5 млрд руб., увеличившись вдвое.
Корпоративным клиентам компания выплатила 4,5 млрд руб. Наибольший объем компенсаций – 3,4 млрд руб., или 75% от общего объема корпоративных выплат, пришелся на страхование имущества. Это на 31% больше, чем годом ранее. По страхованию торговых кредитов и банковских гарантий выплаты составили 800 000, что также вдвое превышает показатель первого полугодия 2025 г.
Кроме того, по программам добровольного медицинского страхования клиенты получили медицинские услуги на общую сумму 1,5 млрд руб. Этот показатель вырос на 62%.
В июне «Ведомости» писали, что с начала года россияне направили 3 трлн руб. в инвестиции и накопления в «Сбере». Это на 1,1 трлн руб. больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число клиентов на брокерском обслуживании достигло 9,5 млн человек.