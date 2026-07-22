«Сберстрахование» увеличило выплаты клиентам на 45% в первом полугодии

Компания «Сберстрахование» в первом полугодии выплатила розничным и корпоративным клиентам 16,7 млрд руб. по договорам страхования, что на 45% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщила пресс-служба компании.



На физических лиц пришлось 64% всех выплат, или 10,7 млрд руб. Более половины этой суммы (52%) было выплачено по полисам автострахования. По КАСКО клиенты получили 2,8 млрд руб. (+60% г/г), еще 2,8 млрд руб. пришлось на выплаты по ОСАГО (+27% г/г). Выплаты по страхованию путешественников достигли 1,5 млрд руб., увеличившись вдвое.