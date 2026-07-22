Банк России понизил курс доллара до 78,48 рублей на 23 июля
Центральный банк России понизил курс доллара на 0,07 руб. до 78,48 руб. на 23 июля, следует из материалов регулятора.
Курс евро упал на 0,16 руб. и достиг 89,6 руб. ЦБ также понизил курс юаня на 0,03 руб. до 11,58 руб.
21 июля регулятор повысил официальный курс доллара до максимального значения за три месяца – 78,55 руб. Показатель стал самым высоким с 8 апреля, когда курс составлял около 78,75 руб.
15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. Он отметил, что объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.