ЦБ понизил курсы валют на выходные
Банк России установил официальный курс доллара на 25 июля на уровне 78,03 руб. Регулятор понизил его на 0,37 руб.
Курс евро снизился сильнее – на 0,55 руб. Стоимость европейской валюты составила 88,89 руб. Юань стал дешевле на 0,08 руб. – до 11,50 руб.
Официальный курс доллара на 24 июля составляет 78,40 руб., евро – 89,44 руб., юаня – 11,58 руб.
15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. Он отметил, что объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.