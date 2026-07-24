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Главная / Финансы /

ЦБ понизил курсы валют на выходные

Ведомости

Банк России установил официальный курс доллара на 25 июля на уровне 78,03 руб. Регулятор понизил его на 0,37 руб.

Курс евро снизился сильнее – на 0,55 руб. Стоимость европейской валюты составила 88,89 руб. Юань стал дешевле на 0,08 руб. – до 11,50 руб.

Официальный курс доллара на 24 июля составляет 78,40 руб., евро – 89,44 руб., юаня – 11,58 руб.

15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. Он отметил, что объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.

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