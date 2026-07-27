ЦБ незначительно понизил курсы доллара и евро
Банк России установил официальный курс доллара на 28 июля в 78,02 руб. Регулятор снизил его на 0,01 руб.
Курс евро стал ниже на 0,13 руб. Стоимость валюты достигла 88,76 руб. Юань подорожал до 11,52 руб. – на 0,02 руб.
Официальный курс доллара на 25 июля составлял 78,03 руб., евро – 88,89 руб., юаня – 11,50 руб.
Ранее первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.