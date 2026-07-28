Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие выросла до 78,3 млрд рублей
Выручка компании за отчетный период увеличилась до 3,13 трлн руб. в 2026 г. с 3,04 трлн руб. в 2025 г. Суммарная выручка выросла на до 3,138 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа увеличилась на до 1,981 трлн руб.
Себестоимость продаж снизилась до 2,05 трлн руб. с 2,10 трлн руб., а валовая прибыль выросла до 1, 08 трлн руб. против 940,9 млрд руб. годом ранее.
Прибыль от продаж составила 294,9 млрд руб., увеличившись со 177,5 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Доходы от участия в других организациях выросли до 209,5 млрд руб. со 156,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения по итогам первого полугодия 2026 г. составила 75,9 млрд руб. против убытка в размере 30,9 млрд руб. годом ранее. Прочие доходы сократились до 117,4 млрд руб. с 621,4 млрд руб., а прочие расходы – до 457,3 млрд руб. с 904,9 млрд руб.
20 июля «Ведомости» писали, что «Газпром» завершил сбор заявок на размещение трехлетних облигаций с плавающей ставкой со спрэдом 150 б. п. к ключевой ставке Банка России объемом 50 млрд руб.