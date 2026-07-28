Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие выросла до 78,3 млрд рублей

Прибыль от продаж составила 294,9 млрд руб., увеличившись со 177,5 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Доходы от участия в других организациях выросли до 209,5 млрд руб. со 156,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения по итогам первого полугодия 2026 г. составила 75,9 млрд руб. против убытка в размере 30,9 млрд руб. годом ранее. Прочие доходы сократились до 117,4 млрд руб. с 621,4 млрд руб., а прочие расходы – до 457,3 млрд руб. с 904,9 млрд руб.