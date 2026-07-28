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Главная / Финансы /

Чистая прибыль «Газпрома» за первое полугодие выросла до 78,3 млрд рублей

Ведомости

Чистая прибыль ПАО «Газпром» по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) по итогам января – июня 2026 г. составила 78,3 млрд руб. против убытка в размере 10,76 млрд руб. годом ранее, следует из отчетности компании.

Выручка компании за отчетный период увеличилась до 3,13 трлн руб. в 2026 г. с 3,04 трлн руб. в 2025 г. Суммарная выручка выросла на до 3,138 трлн руб., в том числе выручка от продажи газа увеличилась на до 1,981 трлн руб.

Себестоимость продаж снизилась до 2,05 трлн руб. с 2,10 трлн руб., а валовая прибыль выросла до 1, 08 трлн руб. против 940,9 млрд руб. годом ранее.

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Прибыль от продаж составила 294,9 млрд руб., увеличившись со 177,5 млрд руб. за аналогичный период 2025 г. Доходы от участия в других организациях выросли до 209,5 млрд руб. со 156,8 млрд руб. Прибыль до налогообложения по итогам первого полугодия 2026 г. составила 75,9 млрд руб. против убытка в размере 30,9 млрд руб. годом ранее. Прочие доходы сократились до 117,4 млрд руб. с 621,4 млрд руб., а прочие расходы – до 457,3 млрд руб. с 904,9 млрд руб.

20 июля «Ведомости» писали, что «Газпром» завершил сбор заявок на размещение трехлетних облигаций с плавающей ставкой со спрэдом 150 б. п. к ключевой ставке Банка России объемом 50 млрд руб. 

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