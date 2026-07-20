«Газпром» разместил облигации на 50 млрд рублей
«Газпром» завершил сбор заявок на размещение трехлетних облигаций с плавающей ставкой со спрэдом 150 б. п. к ключевой ставке Банка России объемом 50 млрд руб. Об этом «Ведомостям» сообщили в АО «Газпромбанк» (ГПБ).
Как отметили представители банка, размещение стало одним из крупнейших рыночных выпусков среди эмитентов первого эшелона с начала июня 2026 г. В ГПБ также сообщили, что компания вышла на рынок на фоне повышенной нестабильности на финансовом рынке, однако получила значительный интерес со стороны инвесторов. Общий объем заявок превысил 52 млрд руб. и полностью сохранился в книге по итоговому ценовому ориентиру.
Изначально «Газпром» ориентировался на объем размещения от 20 млрд руб. и предлагал спред не выше 160 базисных пунктов к ключевой ставке Банка России.
В размещении приняли участие как институциональные, так и частные инвесторы. Доля управляющих компаний, банков и негосударственных пенсионных фондов составила 86,2%, страховых компаний – 12%, физических лиц – 1,8%. Технические расчеты по выпуску запланированы на 23 июля 2026 г., агентом по размещению выступит Газпромбанк.
ООО «Газпром капитал» (дочерняя компания ПАО «Газпром», выступает ключевым эмитентом облигаций) зафиксировало объем размещения флоатера серии БО-003Р-28 на уровне 50 млрд руб. Сбор заявок прошел 20 июня. Планируемый объем был установлен на уровне не ниже 20 млрд руб. Номинал одной облигации составит 1000 руб.
3 марта стало известно, что «Газпром капитал» разместил четырехлетние облигации серии БО-003Р-27 с переменным купоном. Сбор заявок по выпуску прошел 27 января без премаркетинга. Спред к индексу RUONIA для первых четырех купонов был установлен на уровне 1,3% годовых. Выпуск предусматривает квартальные переменные купоны и годовую оферту.