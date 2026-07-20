«Газпром» разместил облигации на 50 млрд рублей

Как отметили представители банка, размещение стало одним из крупнейших рыночных выпусков среди эмитентов первого эшелона с начала июня 2026 г. В ГПБ также сообщили, что компания вышла на рынок на фоне повышенной нестабильности на финансовом рынке, однако получила значительный интерес со стороны инвесторов. Общий объем заявок превысил 52 млрд руб. и полностью сохранился в книге по итоговому ценовому ориентиру.