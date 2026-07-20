«Газпром» в мае увеличил экспорт газа в Турцию на 6,6%
Поставки российского трубопроводного газа в Турцию в мае 2026 г. выросли на 6,6% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года и достигли 1,27 млрд куб м. Об этом свидетельствуют данные Управления по регулированию энергетического рынка Турции (EPDK).
Согласно статистике EPDK, общий объем импорта газа Турцией в мае составил 3,64 млрд куб. м, что на 3% превышает показатель годичной давности. На российский газ пришлось 34,9% всех закупок страны.
Вторым крупнейшим поставщиком стал Азербайджан с долей 28,4%. Поставки азербайджанского газа сократились на 2,2% до 1,03 млрд куб м. На третьем месте расположился Иран, обеспечивший 26,1% турецкого импорта. Закупки газа из этой страны, напротив, выросли на 20,2% до 951,25 млн куб. м. Кроме того, в мае Турция импортировала сжиженный природный газ из США и Алжира.
По итогам первых пяти месяцев 2026 г. Турция увеличила совокупный импорт газа на 3,7% до 27,63 млрд куб м. При этом поставки из России за январь – май составили 9,58 млрд куб. м, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение, российский газ сохранил лидирующие позиции на турецком рынке – его средняя доля в общем объеме импорта за пять месяцев достигла 34,6%.
Компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в поставках газа по трубопроводу «Голубой поток» в Турцию, подверглась атаке беспилотников 7 июля в 19:51 мск. Компания заявила, что удалось избежать нарушения поставок.
С 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России неоднократно подвергались атакам ВСУ. Они относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В марте 2026 г. Минобороны РФ сообщало об одновременных атаках на компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья».