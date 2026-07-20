«Газпром» в мае увеличил экспорт газа в Турцию на 6,6%

По итогам первых пяти месяцев 2026 г. Турция увеличила совокупный импорт газа на 3,7% до 27,63 млрд куб м. При этом поставки из России за январь – май составили 9,58 млрд куб. м, что на 4,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на снижение, российский газ сохранил лидирующие позиции на турецком рынке – его средняя доля в общем объеме импорта за пять месяцев достигла 34,6%.