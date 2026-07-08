«Газпром» сообщил об атаке ВСУ на компрессорную станцию «Краснодарская»
«Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок», – говорится в сообщении.
Станция «Краснодарская» является одним из ключевых объектов газотранспортной системы «Газпрома» на юге России. «Голубой поток» – газопровод, проложенный по дну Черного моря, предназначен для поставок газа в Турцию в обход стран-транзитеров. Он находится в эксплуатации с 2003 г. и имеет мощность 16 млрд куб. м в год.
С 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России неоднократно подвергались атакам ВСУ. Они относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В марте 2026 г. Минобороны РФ сообщало об одновременных атаках на компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья». Тогда все атаки были отражены. В Кремле атаки на газовые объекты называли безответственными и абсолютно безрассудными.