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«Газпром» сообщил об атаке ВСУ на компрессорную станцию «Краснодарская»

Ведомости

Компрессорная станция «Краснодарская», задействованная в поставках газа по трубопроводу «Голубой поток» в Турцию, подверглась атаке беспилотников. Компания заявила, что удалось избежать нарушения поставок. Об этом сообщил в Telegram-канале «Газпром». Сама атака произошла 7 июля в 19:51 мск.

«Атака была направлена на срыв бесперебойных поставок российского газа в Турцию. В настоящее время ведется устранение полученных повреждений. Оперативно предпринятые меры позволили избежать нарушения поставок», – говорится в сообщении.

Станция «Краснодарская» является одним из ключевых объектов газотранспортной системы «Газпрома» на юге России. «Голубой поток» – газопровод, проложенный по дну Черного моря, предназначен для поставок газа в Турцию в обход стран-транзитеров. Он находится в эксплуатации с 2003 г. и имеет мощность 16 млрд куб. м в год.

С 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России неоднократно подвергались атакам ВСУ. Они относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В марте 2026 г. Минобороны РФ сообщало об одновременных атаках на компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья». Тогда все атаки были отражены. В Кремле атаки на газовые объекты называли безответственными и абсолютно безрассудными.

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