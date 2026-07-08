«Газпром» сообщил об атаке ВСУ на компрессорную станцию «Краснодарская»

С 24 февраля объекты «Газпрома» на юге России неоднократно подвергались атакам ВСУ. Они относятся к критически важной энергетической инфраструктуре и обеспечивают надежность экспортных поставок газа по газопроводам «Турецкий поток» и «Голубой поток». В марте 2026 г. Минобороны РФ сообщало об одновременных атаках на компрессорные станции «Русская», «Береговая» и «Казачья». Тогда все атаки были отражены. В Кремле атаки на газовые объекты называли безответственными и абсолютно безрассудными.