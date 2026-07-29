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«Сбер» не получил согласия ЦБ на выделение части заблокированных активов

Ведомости

Банк России не согласовал выделение части заблокированных зарубежных активов Сбербанка на отдельное юридическое лицо. Об этом в ходе конференц-колла сообщил заместитель председателя правления и финансовый директор банка Тарас Скворцов.

«Регулятор сказал, что он не считает возможным согласиться с их выделением. Поэтому в любом случае в первоначальном виде выделение мы делать не сможем», – сказал он.

Он отметил, что у банка остается еще один методологический вопрос к ЦБ, по которому ожидаются дополнительные разъяснения. После этого, по его словам, Сбербанк примет решение о том, как поступит дальше. Возможен вариант корректировки заявки с учетом мнения регулятора.

«Я думаю, что в течение августа месяца мы с этим вопросом и с нашими следующими шагами определимся», – добавил Скворцов.

В октябре 2025 г. сообщалось, что Сбербанк подготовил перечень заблокированных активов, которые планировалось перевести на баланс отдельного юридического лица. 26 декабря наблюдательный совет банка согласовал подачу соответствующего ходатайства в Банк России.

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