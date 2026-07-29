«Сбер» не получил согласия ЦБ на выделение части заблокированных активов

Он отметил, что у банка остается еще один методологический вопрос к ЦБ, по которому ожидаются дополнительные разъяснения. После этого, по его словам, Сбербанк примет решение о том, как поступит дальше. Возможен вариант корректировки заявки с учетом мнения регулятора.