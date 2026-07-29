ЦБ поднял курс доллара выше 79 рублей впервые с начала апреля
Банк России повысил официальный курс доллара выше 79 руб. впервые с начала апреля. Согласно данным регулятора, курс американской валюты на 30 июля установлен на уровне 79,36 руб. (+0,66).
Последний раз официальный курс превышал отметку в 79 руб. 4 апреля.
Официальный курс евро повышен до 90,21 руб. (+0,58), курс юаня – до 11,72 руб (+0,13).
28 июля увеличил курс евро почти на рубль – на 0,87 руб. Тогда его стоимость составила 89,63 руб. Курс доллара увеличился на 0,68 руб. и составил 78,70 руб. Юань подорожал до 11,59 руб. – на 0,07 руб.
15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.