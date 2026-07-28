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Главная / Финансы /

ЦБ повысил курс евро почти на рубль

Ведомости

Банк России установил официальный курс евро в 89,63 руб. Регулятор увеличил его на 0,87 руб.

Курс доллара увеличился на 0,68 руб. и составил 78,70 руб. Юань подорожал до 11,59 руб. – на 0,07 руб.

Официальный курс доллара на 28 июля составлял 78,02 руб., евро – 88,76 руб., юаня – 11,52 руб.

15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.

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