ЦБ повысил курс евро почти на рубль
Банк России установил официальный курс евро в 89,63 руб. Регулятор увеличил его на 0,87 руб.
Курс доллара увеличился на 0,68 руб. и составил 78,70 руб. Юань подорожал до 11,59 руб. – на 0,07 руб.
Официальный курс доллара на 28 июля составлял 78,02 руб., евро – 88,76 руб., юаня – 11,52 руб.
15 июля первый вице-президент, глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков сообщил «Ведомостям», что на конец 2026 г. доллар будет находиться в промежутке 88–90 руб. По его словам, объем предстоящих до конца года погашений корпоративного долга в иностранной валюте составляет почти $5 млрд. Все эти обязательства будут рефинансированы.